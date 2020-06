Verletzte Bei Vier Verkehrsunfällen In Oldenburg: Radfahrer kommen sich ins Gehege

Oldenburg Bei einer Reihe von vier Verkehrsunfällen im Oldenburger Stadtgebiet wurden am Dienstag Radfahrerinnen und Radfahrer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, musste eine 84-Jährige mit schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie in einen Unfall am Marschweg verwickelt worden war. Den Ermittlungen zufolge war die Oldenburgerin um 16.08 Uhr mit ihrem Rad auf dem rechtsseitigen Radweg in Richtung Sodenstich unterwegs. Wenige Meter hinter der Autobahnbrücke wurde sie von einer 57-jährigen Radfahrerin auf dem Radweg überholt. Dabei gerieten die Räder aneinander, wodurch die 84-Jährige das Gleichgewicht verlor und stürzte.

Gegenverkehr übersehen

Ein weiterer Zusammenstoß zweier Radfahrenden ereignete sich um 7.24 Uhr an der Maastrichter Straße. Der 31-jährige Fahrer eines Pedelec wollte nach links auf eine Grundstückszufahrt abbiegen. Dabei achtete er nicht auf eine entgegenkommende Radfahrerin. Die 52-jährige Oldenburgerin stürzte und wurde leicht verletzt.

In der Bürgerstraße ist um 17.15 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem Fahrrad offenbar aus Unachtsamkeit gegen einen geparkten VW Golf gefahren. Der Oldenburger verletzte sich dabei leicht am Bein; am Fahrrad sowie an dem Golf entstanden Sachschäden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Kontrolle verloren

Um 19.40 Uhr kam es schließlich zu einem Unfall an der Schulstraße. Laut Polizei war ein 60-jähriger Radfahrer vorschriftswidrig auf der linken Fahrbahnseite der Schulstraße in Richtung Sandweg unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte gegen das entgegenkommende Wohnmobil eines 72-Jährigen und wurde dabei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer offenbar erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Der 60-Jährige musste die Beamten zur Wache begleiten, wo eine Blutprobe entnommen wurde.

Zeugen dieser Unfälle werden gebeten, sich beim Unfalldienst der Polizei zu melden unter Telefon 790-41 15.