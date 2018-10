Oldenburg Im Fall der vermissten Danuta Lysien aus Oldenburg hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg gegen den 57-jährigen Tatverdächtigen Marek G. Anklage wegen des Verdachts des Mordes, des Diebstahls und des Computerbetruges in sechs Fällen erhoben.

Dem polnischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, die als vermögend geltende 55-Jährige getötet zu haben, um sich an ihrem Besitz zu bereichern. Er soll – möglicherweise mit einem noch nicht identifizierten Mittäter – die Tat geplant, ausgeführt und den Leichnam beseitigt haben. Dann soll er das Auto des Opfers in Bremen auf einem Parkplatz abgestellt haben, um den Eindruck zu erwecken, die Frau habe sich ins Ausland abgesetzt. Wie Danuta Lysien getötet wurde und wo sich ihr Leichnam befinden könnte, ist laut Mitteilung der Staatsanwalt noch ungeklärt.

Lesen Sie auch: Fall Danuta Lysien – Verschwunden, bestohlen, tot?

Der Beschuldigte soll schließlich Goldschmuck, Bargeld und die EC-Karte seines Opfers an sich genommen haben. Die EC-Karte soll er für sechs Bargeldabhebungen an unterschiedlichen Geldautomaten in Deutschland und Polen eingesetzt haben, teilt die Staatsanwaltschaft weiter mit. Insgesamt soll der 57-Jährige Werte in Höhe von 19.534 Euro erbeutet haben.

Lesen Sie auch: Die seltsamen Zeilen des Marek G.

Der Angeschuldigte räumt lediglich die Bargeldabhebungen an den Geldautomaten ein. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen haben sich jedoch eine Reihe von Indizien ergeben, welche aus Sicht der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Täterschaft des Angeschuldigten wegen Mordes begründen. Der Angeschuldigte wurde bereits in Polen wegen Mordes in einem anderen Fall verurteilt und hat dort eine langjährige Haftstrafe verbüßt.

Die Öffentlichkeitsfahndung zum Fall Lysien ist noch aktuell. Die Ermittler der Soko „DaLy“ prüfen nach wie vor, ob der Beschuldigte Marek G. sowie der 28-jährige Radoslaw B. am 25. oder 26. Juni 2017 in Oldenburg oder Bremen oder auf der Strecke zwischen Oldenburg und Bremen gesehen worden sind. Der Fahndungsaufruf richtet erneut an Personen, die eines der beiden Fahrzeuge oder die Beschuldigten selbst zwischen Oldenburg und Bremen gesehen haben könnten. Die Zeugen werden gebeten, sich mit der Soko unter Tel. (0441) 790-4115 in Verbindung zu setzen.

Lesen Sie auch: Wer hat diese Männer in Oldenburg gesehen?

Das Landgericht in Oldenburg hat über die Eröffnung des Hauptverfahrens noch nicht entschieden. Im Falle einer Verurteilung droht dem Angeschuldigten eine lebenslange Freiheitsstrafe.