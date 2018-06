Oldenburg Im Fall der seit dem 24. Juni 2017 verschwundenen Danuta Lysien aus Oldenburg (Stadtteil Krusenbusch) haben die Ermittlungen einen dringenden Tatverdacht gegen einen 56-jährigen polnischen Staatsangehörigen ergeben.

Der 56-Jährige konnte laut Polizei bereits am Mittwoch von Beamten der Soko „DaLy“ in seiner Wohnung in Nordrhein-Westfalen angetroffen und festgenommen werden. Aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragten Haftbefehls befindet sich der Mann nunmehr wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes in Untersuchungshaft.

Da die Ermittlungen im Hinblick auf einen weiterhin unbekannten Mittäter fortgesetzt werden, können zum derzeitigen Zeitpunkt keine weiteren Details zum Stand der Ermittlungen bekannt gegeben werden. Insoweit wird um Verständnis gebeten.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass der Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, im Oktober 2017 eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt hat, die zur Aufklärung des Verschwindens und im Falle einer Straftat zur Ermittlung des Täters führen. Die Polizei nimmt weiterhin unter der Telefonnummer 0441/7904115 Hinweise entgegen