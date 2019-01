Oldenburg 26 Kilometer weit ist ein 81-jähriger Oldenburger am Neujahrstag gelaufen – der stark an Demenz leidende Mann wurde erst viele Stunden nach der Vermisstenmeldung in Altenoythe angetroffen, schließlich wohlbehalten zurück in das Altenpflegeheim in Eversten gebracht.

Es ist immer ein Schockmoment für Angehörige wie auch Mitarbeiter der Pflegeeinrichtungen, wenn Patienten plötzlich spurlos verschwinden – gleich acht Mal gab es im vergangenen Jahr derartige Zwischenfälle. Sie waren „abgängig aus Senioren- und Pflegeheimen“, wie es heißt. In den meisten Fällen sind diese Vermissten nicht nur orientierungslos, sondern tatsächlich gefährdet. Deshalb sollte die Polizei auch augenblicklich verständigt werden. Denn „jede Minute, die man zögert, erschwert die Suche nach der Person – denn das Gebiet, in dem sich der oder die Erkrankte bewegt, vergrößert sich ebenso rasch“, warnt Brunhilde Becker von der Alzheimer Gesellschaft Oldenburg. Unter dem Titel „Ver-irren ist menschlich“ wurde da schon vor gut zehn Jahren auf den Bewegungsdrang von Demenz-Betroffenen hingewiesen – die Gründe dafür seien vielfältig, „in jedem Fall ist es ein Rest von selbstbestimmtem Handeln“, heißt es.

Sieht auch die Polizei eine zumindest abstrakte Gefahr für die Person, werden Suchmaßnahmen eingeleitet. „Dazu gehört der Einsatz aller verfügbaren Streifen, gegebenenfalls Hunde- oder auch Hubschraubereinsatz“, so Stephan Klatte, Sprecher der Polizeiinspektion. Die so eingeleitete Suche umfasst unter anderem die Abfrage des früheren Wohn- und familiären Umfelds der Vermissten, aber auch deren aktuellen Lebensumstände. „Nicht zu vergessen ist da auch die Abfrage bei Taxiunternehmen, öffentlichen Verkehrsbetrieben und die interne Weitergabe an andere Polizeidienststellen“, so Klatte – falls sich die Gesuchten wie im aktuellen Fall auch mal außerhalb der Stadtgrenzen bewegen sollten. Immerhin: In den meisten Fällen werden Vermisste (insgesamt wurden der Polizei derer 207 im vergangenen Jahr gemeldet) von den Beamten oder Angehörigen rechtzeitig wiedergefunden. Selbstverständlich ist das aber nicht: Witterung, Medikamentenmangel oder die Fehleinschätzung von Gefahrensituationen könnten sich nachteilig auswirken. „Rausgehen ist ein menschliches Grundbedürfnis“, sagt da Brunhilde Becker. Es gebe zwar kein Patentrezept, das Verhalten der Erkrankten zu verstehen. Allerdings hat die Gesellschaft einen Leitfaden für Angehörige und Notfallpläne erstellt: