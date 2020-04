Versuchter Raubüberfall In Oldenburg: Männer schlagen 47-Jährigen zu Boden

Oldenburg Ein versuchter Raubüberfall an der Bremer Straße ist der Polizei in Oldenburg am Donnerstagabend gemeldet worden. Ein 47-jähriger alarmierte die Beamten über Notruf und berichtete, dass er wenige Minuten zuvor von zwei Männern angegriffen worden sei.

Den Angaben zufolge hatte der Oldenburger sich zu Fuß an der Kreuzung Bremer Straße/Stedinger Straße aufgehalten. Um 22.45 Uhr seien zwei Unbekannte auf den Mann zugelaufen und hätten von ihm Bargeld gefordert. Nachdem der 47-Jährige sich weigerte, den Männern Geld zu geben, sei er von beiden mit Fäusten geschlagen worden. Als das Opfer zu Boden ging, seien die Männer in Richtung stadtauswärts geflüchtet.

Zur Aufklärung der Tat hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Einer der Männer soll etwa 23 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Er habe Jeanshose und Jeansjacke getragen. Der zweite Täter soll etwas jünger und mit einer Adidas-Jogginghose bekleidet gewesen sein. Beide Männer hätten schwarze Haare gehabt.

Für Hinweise ist die Polizei unter Tel. (0441) 790-4115 erreichbar.