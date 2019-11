Oldenburg In einer Filiale der Volksbank Oldenburg in Eversten hat es am Freitagmorgen einen versuchten Raubüberfall gegeben. Das bestätigt die Polizei auf Anfrage von NWZonline.

Ein maskierter Täter fing demnach gegen 7.45 Uhr einen 26 Jahre alten Angestellten der Bank vor dem Hintereingang ab und bedrohte ihn, vermutlich mit einer Pistole. Im Gebäude musste der Täter dann feststellen, dass er nicht an Geld kam. Technische Sicherheitsvorkehrungen machten dies laut Polizei unmöglich. Daraufhin fesselte er sein Opfer und flüchtete. Gegen 8.13 Uhr entdeckten weitere Angestellte ihren gefesselten Kollegen und riefen die Polizei.

Der Täter wird wie folgend beschrieben:

- etwa 40 bis 50 Jahre alt

- etwa 1,80 Meter groß, untersetzt

- bekleidet mit schwarzer Regenjacke mit Aufschrift „RAINMAX“, blauen Jeans sowie alten Turnschuhen

- führte eine schwarze Sporttasche mit grauen Applikationen bei sich

- sprach akzentfreies Hochdeutsch

Zeugen, die verdächtige Umstände oder eine Person, auf die die Beschreibung zutrifft, bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0441-7904115 zu melden.

Die Bankfiliale bleibt heute geschlossen.