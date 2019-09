Oldenburg Die Kontrollgruppe „Tuning“ der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland hat am Samstag in Oldenburg fast 30 Krafträder und 40 Autos im Hinblick auf Verkehrssicherheit und Manipulationen unter die Lupe genommen. Bei der Sonderkontrolle von 12 bis 23 Uhr stellten die Polizisten an 20 Fahrzeugen Mängel fest.

Die Fahrzeugführer müssen Verwarn- oder Bußgeld zahlen, außerdem wurden Fristen zur Beseitigung der Mängel festgesetzt. Anschließend müssen die Halter ihre Fahrzeuge erneut bei der Polizei vorführen.

Bei 14 Verkehrsteilnehmern war die Betriebserlaubnis für das Auto oder Motorrad erloschen. Ein 20-Jähriger aus Oldenburg musste nach dem dritten Verstoß im Bereich „Tuning“ den Weg nach Hause zu Fuß antreten: Sein Wagen wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Die Polizei kündigt weitere Kontrollen im Bereich der Tuning-Szene an.