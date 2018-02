Oldenburg Eine 19-Jährige missachtete am Donnerstag beim Linksabbiegen die Vorfahrt und verursachte so einen Unfall. Die junge Frau war, laut Polizeiangaben, gegen 15 Uhr mit einem Citroën auf dem Mittelkamp unterwegs und wollte nach links in die Wilhelmshavener Heerstraße abbiegen.

Beim Abbiegen übersah die Autofahrerin den VW Passat eines 71-Jährigen, der auf der Wilhelmshavener Heerstraße stadtauswärts unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und konnten anschließend nicht mehr gefahren werden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.