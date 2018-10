Oldenburg In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag meldete ein Anwohner der Kaiserstraße über Notruf der Polizei, dass es in seiner Wohnung zu einem Einbruch gekommen sei. Wie die Polizei jetzt mitteilt, habe der Anrufer den Täter noch in der Wohnung sehen können und gab den Beamten eine Beschreibung des Mannes durch. Die Einsatzkräfte trafen daraufhin gegen 3 Uhr am Tatort ein.

Direkt vor dem Haus konnten die Beamten einen Mann antreffen, auf den die Beschreibung passte. Die Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige zunächst das auf Kipp stehende Badezimmerfenster geöffnet hatte und in die Wohnung eingestiegen war. Dort hatte er sich Bekleidungsgegenstände sowie mehrere Drogerieartikel gegriffen, nach draußen gebracht und unter einem nahegelegenen Carport versteckt. Als der Einbrecher schließlich ein zweites Mal die Wohnung betrat, wurde der Bewohner wach und alarmierte die Polizei.

Der mutmaßliche Täter, nach Polizeiangaben ein 59-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, wurde vorläufig festgenommen. Gegen den Mann beantragte die Staatsanwaltschaft Oldenburg Haftbefehl. Die Vorführung vor einem Richter erfolgte noch am Donnerstag.