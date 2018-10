Oldenburg Eine stark angetrunkene Mutter hat am Donnerstag ihren Sohn von der Kita abgeholt. Diesen Fall meldete die Polizei am Freitag. Mitarbeiter einer Kindertagesstätte in Donnerschwee hätten demnach um 14.20 Uhr die Polizei gerufen und von der alkoholisierten Mutter berichtet, die dort mit dem Auto vorgefahren war.

Die Beamten fuhren daraufhin zur Wohnung der Frau und trafen die 27-Jährige dort auch an. Die Ermittlungen ergaben, dass die Oldenburgerin gerade zu Fuß von der Kita zurückgekehrt war, nachdem sie dort ihren fünfjährigen Sohn abgeholt hatte. Mit dabei waren noch ihr zwei Monate altes Baby sowie eine siebenjährige Tochter. In einem ersten Bericht der Polizei hatte es geheißen, die Frau sei mit ihrem Auto nach Hause zurückgekehrt.

Die Beamten stellten beim Gespräch mit der Frau deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein erster Test ergab dann einen Wert von 2,04 Promille. Ein Arzt entnahm daraufhin auf der Dienststelle eine Blutprobe. Einen Führerschein besaß die 27-Jährige nicht. Zudem war das Auto nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Die Polizei hat nun das Jugendamt eingeschaltet und ein Ermittlungsverfahren gegen die 27-Jährige eingeleitet.