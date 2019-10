Oldenburg Immer wieder kommt es laut der Polizei auch in Oldenburg zu Betrügereien bei angebotenen Mietwohnungen. Geschädigte seien in erster Linie junge Menschen, die das Internet zur Wohnungssuche nutzen.

Die Täter gehen meist so vor, dass sie Inserate über tatsächlich existierende Mietobjekte aus Immobilienportalen kopieren und mit veränderten Kontaktdaten neu einstellen. Regelmäßig handele es sich dabei um attraktive Wohnungen in interessanter Wohnlage. Nicht selten werden die Wohnungen tatsächlich aktuell zur Vermietung angeboten.

Meldet sich auf eins der Inserate ein Interessent, geben die Täter laut Polizei vor, sich aktuell im Ausland aufzuhalten. „Sie erzeugen dadurch eine Distanz und erklären auf diese Weise, warum sie persönlich vor Ort keine Besichtigung der Wohnung anbieten können“, heißt es. Es werde dann darum gebeten, eine Vorauszahlung zu leisten, häufig in der Höhe von ein bis zwei Monats-Kaltmieten.

Die Vorauszahlung wird auf ein Auslandskonto erbeten. Nachdem das Geld geflossen ist, sind die Anbieter nicht mehr zu erreichen.

Die Wohnungssuchenden werden zudem häufig aufgefordert, Kopien oder Fotos ihrer Ausweise zu übermitteln. Die Betrüger nutzen diese Ausweiskopien anschließend häufig für ihre eigenen Zwecke, um auf diese Weise falsche Identitäten zu erzeugen.

Warum gerade in Oldenburg? Oft suchen sich die Täter gezielt Universitätsstädte auf, in denen viele junge Menschen und Wohngemeinschaften auf Wohnungssuche sind. Um selbst nicht Geschädigter einer solchen Straftat zu werden, sollten Wohnungssuchende Online-Angebote kritisch überprüfen. „Hinterfragen Sie die Anschrift der Wohnung, fragen Sie nach einem persönlichen Ansprechpartner vor Ort“, rät die Polizei. Außerdem solle keine Vorauszahlung geleistet werden, bevor die Wohnung nicht besichtigt wurde und so tatsächlich klar sei, wer der Verhandlungspartner ist. „Seriöse Vermieter und Vermittler werden damit kein Problem haben.“