Oldenburg Das war kein Scherz, sondern eine Straftat: Drei unbekannte Täter haben Samstagnacht eine Nordwestbahn an der Weiterfahrt gehindert und mit Farbe besprüht. Der Graffiti-Vorfall ereignete sich kurz nach 23 Uhr, während eines planmäßigen Zughalts am Haltepunkt Oldenburg-Wechloy. Das teilte die Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim am Montagvormittag mit. Der Zug befand sich auf der Fahrt von Oldenburg nach Bad Zwischenahn.

Nach Erkenntnissen der Bundespolizei hatte eine dunkel gekleidete und vermummte Person bereits am Bahnsteig auf die Ankunft des Zuges gewartet. Der Unbekannte öffnete die letzte Tür des Reisezugwagens und blockierte mit einer dort liegenden Fußmatte den Türbereich. Die Tür konnte nicht mehr automatisch schließen. Auf diese Weise verhinderte er die Weiterfahrt der Nordwestbahn.

Gleichzeitig begannen zwei weitere Vermummte auf der vom Bahnsteig abgewandten Seite den Zug mit Farbe zu besprühen. Der dritte Komplize sprayte währenddessen am Ende des Zuges.

Als der Lokführer den hinteren Bereich des Zuges erreichte, um die Türblockierung zu beseitigen, flohen die drei Vermummten. Wohin die Täter flüchteten, konnte die Polizei am Montag noch nicht sagen.

Wie Bundespolizei-Pressesprecher Ralf Löning angab, handelte es sich um einen Wiederholungsfall: Bereits am Donnerstag, 6. Februar, hatte es einen identischen Sachverhalt – ebenfalls am Wechloyer Bahnhof – zu einer ähnlichen Uhrzeit gegeben. Allerdings war die Bahn Richtung Bremen unterwegs. Außerdem war beim ersten Vorfall dem Bahnpersonal nur eine Person aufgefallen.

Der Zug wurde am Samstag auf einer Fläche von etwa zehn Quadratmetern besprüht. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro.

Obwohl es im Stadtgebiet legale Flächen für Sprayer gibt, kommt es immer wieder vor, dass Flächen, auf den es verboten ist, besprüht werden. Im Jahr 2018 hatte die Polizeiinspektion Oldenburg 350 Sachbeschädigungen durch Graffiti gezählt. Nichtsdestotrotz ist Oldenburg kein Brennpunkt für Graffiti-Schmierereien, wie Ralf Löning mitteilte.

Wer die Sprayer vor oder unmittelbar nach der Tat am Haltepunkt Wechloy gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Bundespolizei in Oldenburg unter Telefon 0 44 1/21 83 80 in Verbindung zu setzen.