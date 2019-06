Oldenburg Einen großen Polizeieinsatz mit Verfolgungsjagd hat es in der Nacht zu Sonntag gegen 2.45 Uhr gegeben. Dabei kam es zu mehreren Beinaheunfällen, bis die Beamten die jugendlichen Täter schließlich stellten.

Einer zivilen Streife war am „Lappan“ in der Innenstadt ein weißes Auto mit Hannoveraner Kennzeichen aufgefallen. Der Wagen war mit vier Personen besetzt. Er fuhr Am Stadtmuseum bei Rot über die Straße. Die Beamten wollten das Auto kontrollieren.

Fahrer beschleunigt den Wagen

Der Fahrer reagierte aber nicht auf die Haltesignale, sondern beschleunigte den Wagen. Dabei prallte er gegen Bordsteinkanten und überfuhr weitere Straßen bei Rot. Als die Beamten das Auto überholen wollten, scherte der Fahrer nach links aus. Nur durch starkes Abbremsen wurde ein Unfall vermieden, teilt die Polizei mit.

Die Fahrt ging weiter über die Hauptstraße zur Eichenstraße in den Osterkampsweg, von dort zum Brandsweg, über Rad- und Gehweg zum Schulgelände und weiter zur Bloherfelder Straße. Anschließend fuhr der jugendliche Fahrer in die Theodor-Heuss-Straße, wiederum über Rad-und Gehwege zum Kennedyteich, zur Freiherr-von-Stein-Straße und schließlich über die Bloherfelder Straße zur Bloher Landstraße Richtung Ofen.

Radfahrer und Autofahrer gefährdet

Während der Fahrt kam es zu mehreren Beinaheunfällen, unter anderem mit einem Radfahrer und mit einem entgegenkommenden Auto auf der Bloher Landstraße. Schließlich fuhr der weiße Wagen von der Bloher Landstraße in einen Feldweg, wobei die Vorderachse offenbar beschädigt wurde. Zwei Täter, der 16-jährige Fahrer und sein 14-jähriger Beifahrer, flüchteten zu Fuß. Die Polizei fasste sie schließlich gegen 4.20 Uhr an den Bahngleisen. Die beiden anderen, ein 16-Jähriger und ein 13-Jähriger, stellte die Polizei direkt am Auto.

Die Täter sind bei der Polizei keine Unbekannten. Sie wurden zur Dienststelle gebracht und zum Sachverhalt gehört. Bei dem Fahrer wurde Blut abgenommen, das Auto wurde sichergestellt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden die Autoschlüssel vorher aus einem Büro gestohlen.

Rund zehn Polizeiwagen und 20 Beamte waren bei der Verfolgungsjagd im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun wegen Autodiebstahls, Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter Tel. (0441) 790-4115.

Knallgeräusche in Bloherfelde

Kurz vor dem Polizeieinsatz, gegen 2.30/2.40 Uhr, waren ebenfalls in Bloherfelde Knallgeräusche zu hören. Ein Zusammenhang zwischen den Knallen und dem Einsatz besteht laut Polizei nicht: Im Osterkampsweg hatte offenbar jemand Knallkörper gezündet. Eine zivile Funkstreife sei vor Ort gewesen, so die Polizei.