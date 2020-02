Oldenburg Seit Sonntag fegt das Orkantief „Sabine“ über ganz Deutschland hinweg. Ab dem Nachmittag waren auch in Oldenburg die kräftigen Böen zu hören und zu spüren. Die Feuerwehr rückte zu zahlreichen Einsätzen aus, vor allem um Bäume und Äste zu bergen.

NWZ-Ticker zu Schäden und Schulausfällen

„Den Tag über war zunächst nur die Berufsfeuerwehr im Einsatz. Ab 16 Uhr wurden dann fünf Ortswehren der Freiwilligen Feuerwehren mit insgesamt 75 Einsatzkräften hinzugezogen“, berichtete André Heitkamp, Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbands. Die Helfer waren fast durchgängig im Einsatz. Bis Redaktionsschluss am Abend waren im Stadtgebiet allerdings keine schlimmeren Sturmfolgen bekannt.

So ging es in erster Linie darum, Äste und Bäume von den Straßen zu entfernen. An der Peterstraße sicherte die Feuerwehr eine lose Dachantenne. Verletzte wurden bis zum Abend nicht gemeldet. „Die Leute waren vorgewarnt, viele blieben zu Hause“, so Heitkamp.

Mit der Säge musste die Feuerwehr ran.

Auch die Polizei erhielt zwar viele Anrufe. „Glücklicherweise wurden wir bisher aber noch zu keinem wirklich dramatischen Einsatz gerufen“, sagte Jan Ruinys, zuständiger Dienstschichtleiter an der Wache am Friedhofsweg am frühen Abend.

Wie die Paulus-Schule über ihre Facebook-Seite am Sonntag mitteilte, fällt der Unterricht für die Schüler der katholischen Oberschule an diesem Montag aus. Grund dafür sei die Wetterlage.