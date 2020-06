Weitere Zeugen Gesucht: Polizei Oldenburg stellt mutmaßlichen Exhibitionisten

Oldenburg Eine Zeugin hat der Polizei am Samstagmorgen gegen 7.10 Uhr einen Exhibitionisten in der Donnerschweer Straße in Oldenburg, in Höhe der Friseurmeisterschule, gemeldet. Der Mann – circa 1,80 Meter, Anfang 30, dunkle Haare, Brille – habe dort mit heruntergelassener Hose und freiem Oberkörper an seinem Geschlechtsteil manipuliert.

Anschließend zog der Täter ein rotkariertes Hemd an und flüchtete per Fahrrad in Richtung Schäferstraße. Im Zuge der Fahndung traf die Polizei in der Nähe auf einen Mann, auf den die Beschreibung passt. Er wurde kontrolliert. Nach Feststellung seiner Personalien wurde er vor Ort entlassen. Die Beamten bitten weitere mögliche Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

