Oldenburg /Westerstede Ein Oldenburger hat dafür gesorgt, dass ein mit Haftbefehl gesuchter Ostfriese von der Polizei geschnappt wurde. Und das kam laut der Polizei so: Bei dem Händler (50) aus Esens, der am Sonntag auf einem Flohmarkt in Westerstede u.a. gebrauchte Fahrräder anbot, hatte der Oldenburger (57) für 140 Euro ein Rad gekauft, es dann aber von der Polizei überprüfen lassen. Die Beamten stellten fest, dass das Fahrrad im Februar in Leer gestohlen worden war.

Auf dem Flohmarkt wurde der „Verkäufer“ zur Rede gestellt, als er gerade ein weiteres Rad anbot. Vor Ort musste er seine Waren einpacken, das rechtswidrig erworbene Geld wurde sichergestellt und die Fahrt ging direkt in die warme Zelle. Der 50-Jährige wurde laut Polizei nämlich wegen ähnlicher Delikte per Haftbefehl gesucht. Der Mann muss sich den Angaben zufolge aber nicht nur wegen Hehlerei verantworten, sondern auch wegen des Verdachts des Fahrens ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss.