Oldenburg Der Sommer ist da. Doch so schön es auch ist – das sommerliche Wetter stellt viele Menschen vor besondere Herausforderungen. Egal ob Arzt oder Rettungsschwimmer – die NWZ hat sich umgehört, was bei der Hitze zu beachten ist.

• Das sagt der Arzt

Wie man sich an den heißen Tagen am besten verhält, weiß Dr. Joachim Czieslik vom Oldenburger Gesundheitsnetzwerk. „Wer denkt, dass kalte Getränke genau das richtige sind, der liegt falsch“, erklärt der Mediziner. „Kalte Getränke suggerieren dem Körper, dass er sich in einer kalten Umgebung befindet.“ Die kühle Erfrischung sorge also dafür, dass der Körper sich auch auf Kälte einstelle.

„Es ist besser, an so warmen Tagen zum Beispiel lauwarmen Tee zu trinken“, sagt Czieslik. „Und davon etwa zwei bis drei Liter am Tag, denn der Körper schwitzt in der Hitze stärker, um sich abzukühlen und verliert dabei viel Wasser.“ Deshalb sollte man sich, wenn möglich, auch nicht zu lange an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung aufhalten. Das gelte vor allem in der Mittagshitze.

„Gefährlich ist neben der Hitze auch die Strahlung der Sonne“, so Czieslik weiter. Um einen Sonnenbrand zu vermeiden, sei Bekleidung der beste Schutz. „Ansonsten sollte man eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor benutzen“, empfiehlt der Arzt. Besonders gut aufpassen müsse man bei Säuglingen und kleinen Kindern, deren Haut sehr empfindlich sei.

• Einsatz im Einsatz im Olantis

Gut aufpassen müssen auch die Schwimmmeister in den Freibädern. „Da wir in den nächsten Tagen mit einem stärkeren Andrang rechnen, als in den letzten beiden Wochen, stocken wir unser Personal auf“, berichtet Dennis Ströh, Projektleiter für Marketing und Events im Olantis Huntebad. So werde in den folgenden Tagen eine zusätzlich Sicherheitskraft beschäftigt, die normalerweise nur am Wochenende zum Einsatz komme.

Mit einem Einlassstopp wegen des Andrangs rechne man im Moment aber nicht. „Natürlich haben wir eine Kapazitätsgrenze, aber meines Wissens nach ist es bisher noch nie vorgekommen, dass wir einen Einlassstopp aussprechen mussten“, berichtet Ströh weiter. Auch bei hohen Temperaturen würden sich die Badegäste gut verteilen.

Wer in den folgenden Tagen das Freibad aufsuchen möchte, der sollte vor allem darauf achten, sich immer entsprechend einzucremen und nie zu lange in der prallen Sonne zu verharren, empfiehlt auch Ströh. Wer seine Sonnencreme vergessen habe, könne diese vor Ort an der Kasse kaufen. „Jeder muss gut auf sich selbst achten“, erklärt Ströh weiter, da die Schwimmmeister vor allem für die Sicherheit beim Baden zuständig seien. „Unser Personal wird sich zwar auch auf den Liegewiesen umschauen, aber auch noch darauf zu achten, dass sich niemand einen Sonnenbrand holt, das können sie nicht leisten.“

Sich selbst würden die Schwimmmeister vor einer Überhitzung schützen, indem sie sowohl im Freibad als auch im Hallenbad arbeiten. „Das regeln die Kollegen aber untereinander, so dass niemand den ganzen Tag in der prallen Sonne schmoren muss. Und wer gerade Pause hat, der darf natürlich auch mal ins Becken springen und sich abkühlen“, sagt Ströh.

• Sicherheit am Badesee

Für die Sicherheit am Kleinen Bornhorster See sorgen die Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Ein Grundaufgebot der DLRG sei am See vertreten, berichtet Wolfgang Gauer, technischer Leiter der DLRG. Sollte durch mehr Badegäste die Situation unübersichtlicher werden , stünden weitere Rettungsschwimmer auf Abruf bereit.

Um solche Notfälle gar nicht erst entstehen zu lassen, gibt Gauer einen wichtigen Ratschlag: „Man sollte auf keinen Fall nach langer Zeit in der Sonne direkt ins Wasser springen, ohne sich vorher abzukühlen.“ Denn das Herz arbeite wegen der Hitze auf Hochtouren, um den Körper zu kühlen. Springe man dann in das kühle Nass, überfordere dies das Herz und könne zu lebensbedrohlichen Schockzuständen führen.

„Außerdem“, fährt Gauer fort, „sollte man niemals alkoholisiert schwimmen gehen. Die meisten Ertrinkungsfälle sind dem Alkohol zuzuschreiben, weil sich die Opfer selbst überschätzt haben.“