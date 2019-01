Oldenburg Zu einem Geschäftseinbruch ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Oldenburger Innenstadt gekommen. Anwohner hatten gegen 1.30 Uhr in der Bergstraße zunächst laute Geräusche und schließlich das Klirren einer Glasscheibe wahrgenommen, teilte die Polizei mit.

Als die beiden Zeugen daraufhin auf die Straße traten, bemerkten sie ein großes Loch in der Schaufensterscheibe eines Fachgeschäfts. Vom Tatort sei dann ein unbekannter, etwa 1,80 Meter großer Mann mit einem Fahrrad geflüchtet.

Die Polizei stellte fest, dass der Mann mit einem unbekannten Gegenstand ein etwa 40 Zentimeter großes Loch in die Glasscheibe geschlagen und offenbar geringe Mengen Goldschmuck aus den Auslagen gestohlen hatte.

Die Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief ohne Erfolg. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Tel. (0441) 790-4115 an die Polizei zu wenden.

