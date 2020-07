Wieder mehr Corona-Fälle in Oldenburg

Oldenburg Mehr als eine Woche lang – vom 11. bis 21. Juni, gab es in der Stadt Oldenburg keinen bestätigten Corona-Fall. Doch seit dem 22. Juni verzeichnet die Statistik des Gesundheitsamtes wieder Infektionen mit dem Virus bei Bürgern der Stadt. Am Donnerstag stieg die Zahl der bekannten Fälle auf 12 Personen, drei mehr als am Tag zuvor. Fünf Fälle haben ihren Ursprung im Wildeshauser Geestland-Betrieb, einer bei Danish Crown in Tweelbäke.

Insgesamt sind damit seit Beginn der Pandemie 240 Menschen in Oldenburg an Covid-19 erkrankt. 227 gelten als genesen, ein Mann starb im Zusammenhang mit einer Infektion.

Auch die Zahl der Menschen in Quarantäne stieg im Vergleich zum Vortag an: Donnerstag mussten sich 80 Menschen in Isolation aufhalten, zehn mehr als noch am Mittwoch. Insgesamt hat die vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantäne somit in den vergangenen Wochen 1410 Menschen in Oldenburg betroffen.