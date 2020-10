Polizei fasst reisende Diebe

Oldenburg /Wiefelstede Zwei sogenannte reisende Diebe hat die Polizei am Dienstag, 29. September, in Oldenburg gefasst. Laut Angaben der Polizei hat einer der beiden Männer zwei Kartons mit Zigaretten aus einem Lager eines Verbrauchermarktes in Wiefelstede gestohlen. Der Wert der Zigaretten wird auf etwa 2700 Euro geschätzt.

Der Mann sei daraufhin mit einem Auto geflüchtet. Weil Zeugen die Tat beobachteten und zeitnah die Polizei informierten, habe es eine Sofortfahndung mehrerer Dienststellen gegeben. Der Wagen sei schließlich auf der Autobahn 28 in Oldenburg angehalten worden. In dem Pkw hätten sich zu diesem Zeitpunkt zwei männliche Personen (23 und 34 Jahre alt) und auch das Diebesgut befunden.

Laut Polizei wurden die Männer vorläufig festgenommen. Weitere Ermittlungen hätten ergeben, dass der benutzte Pkw nicht pflichtversichert war. Zudem seien an dem Wagen offensichtlich gefälschte Kennzeichen angebracht gewesen.

Beide Männer sind im Zuge eines beschleunigten Verfahrens auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg dem Haftrichter vorgeführt worden. Sie verbleiben bis zur Gerichtsverhandlung, die innerhalb einer Woche stattfinden muss, in Haft.