Oldenburg Zu einem Brand ist es am Samstagabend in der Ehnernstraße gekommen. Die Feuerwehr wurde um 18.44 Uhr alarmiert. Das Dach eines Hauses, in dem zwei Menschen wohnen, stand in Flammen.

Die Feuerwehr rettete eine 74-jährige Bewohnerin aus dem Haus, der andere Bewohner war gerade unterwegs. Die 74-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau hatte eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten, war aber ansprechbar. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Das Gebäude ist laut Polizei vorerst nicht mehr bewohnbar. Es sei erheblich beschädigt worden. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstanden 500.000 Euro Sachschaden.

Die Ehnernstraße wurde für die Dauer der Löscharbeiten komplett gesperrt.