Oldenburg Bei einem Unfall auf der Autobahn A29 ist am Samstagmorgen kurz vor dem Parkplatz Bornhorster Wiesen ein Pferdeanhänger von einem Pkw abgerissen und auf die Seite gekippt. In der Folge stieß der Wagen einer 43-Jährigen aus Würzburg mit dem Anhänger zusammen, die Fahrerin wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, habe die Würzburgerin das Hindernis auf der Fahrbahn zu spät erkannt. Trotz eines versuchten Ausweichmanövers prallte sie mit ihrem Auto in den Anhänger. Die 43-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Aufprall wurden Teile des Anhängers auf der Autobahn verteilt. Kurzzeitig war die Autobahn an dieser Stelle in Fahrtrichtung Osnabrück beid- und einspurig gesperrt

Eine 28 Jahre alte Varelerin war zuvor mit dem Anhänger in Richtung Osnabrück unterwegs gewesen, als dieser sich aus bislang ungeklärter Ursache gelöst hatte und auf die Fahrbahn gekippt war. Das Pferd, das nach dem Unfall auf die Autobahn gelaufen war, erlitt dabei leichte Verletzungen. Die 28-Jährige konnte das Tier selbst wieder einfangen und auf den Seitenstreifen führen.

Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von circa 20.000 Euro aus.