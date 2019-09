Oldenburg Erst Zusammenprall, dann Prügel: Handfest ging es nach einem Unfall von zwei Radfahrern am Freitag gegen 18.20 Uhr an der Bremer Straße im Bereich des Aldi-Marktes zu. Die Polizei beschreibt den Ablauf so: Nachdem ein auf der falschen Seite fahrender Radfahrer mit einem entgegenkommenden 26-jährigen Radfahrer kollidiert war, schlug der falsch-fahrende Radfahrer auf den Unfallgegner ein. Anschließend flüchtete er stadtauswärts.

Den Angaben zufolge sprach der Unfallverursacher eine osteuropäische Sprache, vermutlich Polnisch. Er soll etwa 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein, eine sehr schlanke Figur und ein schmales Gesicht sowie kurze stoppelige Haare haben. Er war mit einem hellblauen Rennrad mit weißem Lenker unterwegs. Hinweise zu diesem unbekannten Täter nimmt die Polizei unter Telefon 790 41 15 entgegen.