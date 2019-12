Oldenburg Bei einer Massenkarambolage am Samstag auf der A29 in Richtung Wilhelmshaven ist nach Polizeiangaben ein 21 Jahre alter Mann aus dem Ammerland ums Leben gekommen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Zehn Menschen wurden verletzt, drei davon schwer. Die Verletzten wurden auf die umliegende Krankenhäuser verteilt.

In den Unfall seien insgesamt elf Fahrzeuge, darunter ein Lkw, verwickelt gewesen.

Zur Zeit des Unfalls ging ein heftiger Hagelschauer nieder. Nach erstem Erkenntnisstand könnte dies der Auslöser für die Karambolage gewesen sein. Ein Sprecher der Autobahnpolizei stellt aber klar: Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an und werden sich eventuell über Wochen hinziehen. Ob und wer da eventuell zu schnell gefahren sei, könne man daher jetzt noch nicht sagen.

Die Vollsperrung der Fahrbahn zwischen Kreuz Oldenburg-Ost und Hafen dauerte am Abend noch an und werde sich vermutlich bis spät in die Nacht hinziehen, so die Autobahnpolizei. Für die Ermittlungsarbeit muss die gesamte Unfallstrecke genau dokumentiert werden.

Die Bildung der Rettungsgasse habe vorbildlich funktioniert, so der Polizeisprecher. Lediglich eine Frau habe die Situation offenbar nicht erkannt. Als die Autobahn abgesperrt gewesen sei, habe die Polizei die unbeteiligten Autofahrer aufgefordert, die Unfallstelle entgegen der Fahrtrichtung zu verlassen.

❗️Achtung❗️ Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der #A29 zwischen dem Autobahnkreuz Ost und der Abfahrt Oldenburg-Hafen ist die Autobahn in Richtung Wilhelmshaven komplett gesperrt. Bitte umfahrt den Bereich weiträumig und stellt euch auf Verzögerungen ein.*ah — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) December 14, 2019

Wer derzeit mit dem Auto oder Rad unterwegs ist, sollte besonders aufpassen: In Oldenburg und im Kreis Oldenburg ist Straßenglätte zu rechnen.