Oldenburg Ein 19-Jähriger ist in Oldenburg in der Nacht zu Freitag Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Oldenburger war zu Fuß auf dem Gehweg der Cloppenburger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs und schob dabei ein Fahrrad. In Höhe einer Tankstelle stellte der 19-Jährige sein Rad ab und begab sich auf den Parkplatz einer benachbarten Spielhalle, teilte die Polizei mit.

Vor dem Casino hielt sich eine Gruppe von etwa zehn Personen auf. Einige der Männer begannen sofort, den 19-Jährigen zu provozieren und zu beleidigen. Nachdem der Oldenburger die Räume des Casinos betreten hatte, folgten ihm zwei Männer aus der Gruppe und zerrten ihn wieder nach draußen. Sie entwendeten ihm den Rucksack und traten und schlugen ihn noch mehrfach vor dem Eingang der Spielhalle. Schließlich gelang es dem 19-Jährigen, zu flüchten und von der Tankstelle aus die Polizei zu benachrichtigen.

Die Polizisten konnten trotz sofortiger Fahndung keinen der Täter mehr antreffen. Einer der Männer wurde von Zeugen als blond, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und schlank beschrieben. Zwei weitere Tatbeteiligte sollen von südländischer Erscheinung gewesen sein, trugen schwarze Haare und Vollbart und waren etwa 1,65 Meter bzw. 1,70 Meter groß. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen genommen.