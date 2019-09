Oldenburg Einen dreisten Diebstahl meldet die Polizei am Dienstag aus Oldenburg. Eine 64 Jahre alte, gehbehinderte Oldenburgerin war um 11.30 Uhr mit ihrem Elektrorollstuhl zum Kaufpark Kreyenbrück gefahren. Sie stellte den Rollstuhl in der Nähe des Schuhgeschäfts ab, da sie im selben Gebäude an einer Reha-Maßnahme teilnehmen wollte.

Als sie eine knappe Stunde später zurückkehrte, um den Heimweg anzutreten, hatten unbekannte Täter das Elektromobil entwendet. Es handelte sich um einen Rollstuhl der Marke Orion ohne Kennzeichen (Höchstgeschwindigkeit 6 km/h). Auf der Lehne hing eine orangefarbene Warnweste.

Die Polizei sucht Zeugen des Diebstahls. Wer Hinweise zum Verbleib des Elektromobils oder zu den Tätern geben kann, sollte sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 melden.