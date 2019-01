Oldenburg Eine 24-jährige Radfahrerin ist am Freitagmorgen bei einem Unfall an der Amalienstraße in Oldenburg von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Demnach war die Oldenburgerin auf dem Radweg der Amalienstraße unterwegs in Richtung Innenstadt. Zur selben Zeit wollte eine 48-jährige Autofahrerin von der Amalienbrücke kommend nach rechts in die Nikolausstraße abbiegen. Noch während des Abbiegens kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin, wodurch diese Oldenburgerin stützte. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizei sucht zur Klärung des genauen Unfallherganges noch Zeugen. Insbesondere gibt es laut Polizei widersprüchliche Angaben darüber, ob an dem Fahrrad der 24-Jährigen das Licht eingeschaltet war. Hinweise werden unter Telefon 790-4115 entgegen genommen.