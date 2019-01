Oldenburg Alles neu: 32 LKW-Stellplätze statt wie bisher fünf, ein neues Toilettenhaus, frisch sanierte Auf- und Abfahrten – der deutlich vergrößerte Parkplatz Bornhorster Wiesen West an der A 29 in Fahrtrichtung Süden ist weitgehend fertig, aber weiterhin gesperrt. Das Tempolimit gilt noch, die Spuren sind nach wie vor verengt. Das soll Mitte kommender Woche anders werden, sagt Joachim Delfs, der Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr im Geschäftsbereich Oldenburg.

kommentar Kein Verständnis Zwei Toilettenhäuschen, zwei Parkplätze und zweimal je ein Jahr Arbeit. Das macht mal eben acht Millionen Euro. Steuergeld. Also unser aller Geld. Bei der zuständigen Behörde sind solche Gleichungen kein Ärgernis. Für mich schon. Jede private Firma wäre bei einem solchen Baumanagement wohl schon pleite. Wie man schnell und kostengünstig Parkplätze baut, wird jeder Supermarktbetreiber erklären können. Und auch dort rangieren täglich Lastwagen. Ebenso ärgerlich wie die nicht nachvollziehbaren Kosten ist die Bauzeit. Wir reden hier nicht über ein Gebäude, sondern simple Parkflächen Und warum fast ein Jahr lang Fahrstreifen verengt werden müssen, nur weil jenseits der Leitplanke gebaut wird, mag man auch nicht verstehen.

In Kürze werde auch die elektrische Versorgung des Toilettenhauses stehen, die letzte noch ausstehende Arbeit. Ob das bis zur Freigabe des Parkplatzes klappt, entscheide sich Anfang der Woche. „Es scheint so, als ob eine Montagefirma Schwierigkeiten hat, das notwendige Personal zu stellen“, so Delfs. Das Toilettenhaus ist übrigens größeren Herausforderungen gewachsen: „Es ist sehr vandalensicher“, sagt Delfs. Die Kabinen reinigten sich nach jeder Benutzung selbst, außerdem sei viel Edelstahl verbaut worden. Etwa ein Jahr habe man für die Bauarbeiten am Parkplatz eingeplant und den Plan auch bis auf wenige Wochen eingehalten. Die Verzögerung liege – anders als bei den Arbeiten in Fahrtrichtung Süd – im vertretbaren Rahmen bei einer Baustelle, bei der viele Rädchen ineinander greifen müssten, widerspricht Delfs Autofahrern, die sich über die immer wieder verschobenen Aufhebung der Verkehrsbeschränkungen aufregen. Wenn ein Bauteil nicht rechtzeitig geliefert werde, gerate der Zeitplan schnell aus den Fugen, da die Auftragsbücher der Baufirmen aktuell gut gefüllt seien. Auch bei Abbau der Verkehrsbeschränkungen seien Fremdfirmen im Einsatz, an deren Zeitplan man gebunden sei.“

Wichtigste Änderung auf dem Parkplatz – wie auch auf seinem Pendant in entgegengesetzter Fahrtrichtung ist seine Größe. Sie bedinge auch die lange Bauzeit, weil Fläche und Untergrund aufwendig vorbereitet werden müssten. Es wurde Platz geschaffen für Lkw, auch für Schwertransporte mit mehr als 40 Tonnen, 18 Metern, 2,5 Metern Breite und vier Metern Höhe. Bisher reihten sich die Brummis bei ihren Zwangspausen am Wochenende oft bis auf die Zu- und Abfahrten. Und die Lkw mit Übergröße, in Richtung Norden oft beladen mit Windrad-Teilen, mussten bei Nacht auf der Bundesstraße kontrolliert werden – „ein nicht ungefährliches Schauspiel“, sagt Delfs. Nun haben beide Parkplätze eine eigene Spur, auf denen die Lastwagen mit Übergröße Halt machen können. Der Ausbau der Parkplätze Bornhorster Wiesen Ost und West hat jeweils rund vier Millionen Euro gekostet.