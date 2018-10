Oldenburg Gleich zwei Fälle mit betrunkenen Autofahrern haben die Polizei am Samstag beschäftigt: So kam es am Samstagmorgen gegen 5.25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht am Theaterwall. Nach Mitteilung der Polizei vom Sonntag fuhr dort ein dunkler Pkw in Richtung Schloss. Dabei übersah der Fahrer aber die Fußgängerquerung in Höhe der Einfahrt zum Alten Gymnasium. Das dortige Verkehrsschild fuhr er einfach um und fuhr weiter, obwohl auch sein Wagen nicht ohne Schäden davonkam.

Den Ermittlern macht der Autofahrer indes ihren Job einfach: Denn am Unfallort fanden sie das vordere Kennzeichen des Wagens, das bei dem Zusammenstoß abgefallen war. Auf diese Weise lies sich die Adresse des Fahrzeughalters ermitteln. Dort fand die Polizei dann auch das Auto auf dem Parkplatz.

Die Überprüfung des Autobesitzers gestaltete sich indes als schwierig. Denn auf das Klingeln kurz nach dem Unfall wurde den Beamten nicht geöffnet. Bei einem weitereren Versuch um 07.20 Uhr blieb die Tür ebenfalls verschlossen. Erst beim dritten Klingeln gegen 09.35 Uhr öffnete der mutmaßliche Unfallfahrer die Tür. Bei dem 30-Jährigen stellten die Polizisten dann auch mehrere Stunden nach dem Zwischenfall immer noch ein Atemalkoholwert von 1,61 Promille festgestellt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Der zweite Fall mit Trunkenheit am Steuer ereignete sich Samstagnacht gegen 23.25 Uhr. Nach Mitteilung der Polizei fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Eichenstraße in Richtung Edewechter Landstraße. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Danach überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach zum liegen.

Der Fahrer flüchtete. Er wurde jedoch von Zeugen des Unfalles verfolgt, in der Paulstraße gestellt und der Polizei übergeben. Die Beamten stellten dann einen Atemalkoholwert von 1,68 Promille fest. Auch hier folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Der Gesamtschaden am Pkw und am Baum wird auf 3500 Euro geschätzt.