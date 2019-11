Oldenburg Zweimal haben am Wochenende in Oldenburg Papiertonnen gebrannt. Zum einen kam es am Samstagabend zum Brand einer Papiertonne in der Kaiserstraße, teilt die Polizei mit. Die Ursache ist noch unklar. Zeugen beobachteten, wie ein unbekannter Mann eine brennende Papiertonne an die Straße gestellt und sich danach entfernt haben soll. Ob es sich bei dem Mann lediglich um den Brandentdecker oder eventuell sogar um den Brandleger handelte, kann laut Polizei nicht gesagt werden.

Zu einem weiteren Brand kam es in der Nacht zu Sonntag in der Bahnhofsallee. Auch hier stand eine blaue Papiertonne aus bislang unbekannter Ursache in Flammen. Beide Brände löschte die Berufsfeuerwehr Oldenburg. Es kam zu keinen Personen- oder Gebäudeschäden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. (0441) 7904115 entgegen.