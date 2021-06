Zwischen Wechloy und Neuenkruge: Behinderungen nach Unfall auf der A 28

Oldenburg Nach einem Unfall auf der A 28 zwischen Oldenburg-Wechloy und Neuenkruge in Fahrtrichtung Oldenburg kommt es am Montagmorgen zu Behinderungen. Nach Angaben der Polizei können Autofahrer die Unfallstelle passieren, es kommt aber zu einem Rückstau. Die Aufräumarbeiten zogen sich bis in den Vormittag hin, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, so die Polizei.

Ersten Angaben zufolge waren mehrere Fahrzeuge beteiligt. Mittlerweile steht fest, dass nur ein Auto verunglückte.

Näheres in Kürze hier auf NWZonline

