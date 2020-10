Oldenburger Polizei ermittelt Tatverdächtige: Pflasterstein an Emsstraße auf fahrendes Auto geworfen

Osternburg Mit einem Pflasterstein ist am frühen Sonntagmorgen ein Auto beworfen worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Oldenburger mit seinem Wagen einen Parkplatz an der Emsstraße verlassen. Aus einer Gruppe heraus, die vor dem dortigen Bowlingcenter stand, flog dann plötzlich der Stein. Ein Ausweichmanöver des Autofahrers bleibt erfolglos, so dass das Fahrzeug auf der Beifahrerseite beschädigt wurde. Zudem habe der Stein an einem dort geparkten Auto ebenfalls einen Schaden hinterlassen, so die Polizei. Die Beamten konnten durch eine Fahndung nach dem Vorfall zwei Tatverdächtige ermitteln. Nun werden noch Zeugen gesucht. Wer etwas beobachtet hat, kann sich melden unter Telefon 790 42 15.