Polizei taucht am Bootsverleih

Wonach hat die Polizei am Mittwoch in der Mühlenhunte gesucht? Nach nichts, sagt Karsten Wolff, Pressesprecher der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen. „Das war eine Übung, bei der es um das strukturelle Absuchen von Gewässern ging“, sagt er. Vier Taucher und zwei Taucherrettungssanitäter der Bereitschaftspolizei übten am Bootsverleih „Bootzeit“ den Ernstfall. „Sie müssen in jedem Gewässer tauchen können“, so Wolff. Die guten Wetterbedingungen am Mittwoch nutzten die Polizeibeamten, um in dem schlickigen Gewässer zu trainieren. BILD: