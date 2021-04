empörende Tat in Oldenburg: Fahrradfahrer schlägt Kind, alarmiert Notruf und fährt weiter

Oldenburg Ein Fahrradfahrer hat am Freitag gegen 16.30 Uhr ein zehnjähriges Kind verletzt, teilt die Polizei mit. Dieses spielte nach Angaben der Eltern in einer ausgewiesenen Spielstraße in Oldenburg, der Heinrich-Renken-Straße. Ein Fahrradfahrer soll dem Kind im Vorbeifahren den Ellenbogen in das Gesicht geschlagen haben. Durch den Schlag erlitt der zehnjährige Junge eine blutende Verletzung im Mundbereich.

Der Fahrradfahrer habe daraufhin einen Rettungswagen alarmiert und sei ohne Angaben seiner Personalien weitergefahren. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Oldenburg gebracht und ambulant behandelt. Der Fahrradfahrer konnte lediglich vage als Bartträger mit Sportkleidung und mitgeführtem Sportfahrrad beschrieben werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Oldenburg unter Tel. (0441) 790-4115 zu melden.

