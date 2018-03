Sande Bei einem Unfall auf der Autobahn 29 zwischen den Anschlussstellen Zetel und Sande sind am Freitagabend zwei Personen verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei mitteilt, waren ein 18-jähriger Fahrer aus dem Raum Friesland sowie drei weitere Insassen im Alter von 17 bis 20 Jahren in Fahrtrichtung Wilhelmshaven unterwegs, als gegen 18.12 Uhr plötzlich ein Reifen platzte.

Daraufhin geriet das Fahrzeug ins Schleudern, prallte zweimal in die Mittelschutzplanke, kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab, wo das Auto in der Berme zum Stehen kam. Die Verletzten wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde die Autobahn zeitweise voll gesperrt. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden zwei weitere Fahrzeuge leicht beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10.000 Euro.