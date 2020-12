Schaufel von Radlader auf A 28: Sperrung im Ostkreuz Oldenburg aufgehoben

Oldenburg Im Oldenburger Ostkreuz ist die Sperrung der Kreisfahrt von der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven auf die Autobahn 28 in Richtung Emden/Leer wieder aufgehoben. Das teilt die Polizei mit. Am Dienstagmorgen ab etwa neun Uhr war die Stelle für rund eine Stunde voll gesperrt.

Grund für die Sperrung war die Schaufel eines Radladers, die auf der Fahrbahn liegt. Laut Polizei musste die Autobahnmeisterei zur Bergung der Schaufel mit schwerem Gerät anrücken. Die Dauer der Sperrung war zunächst nicht absehbar. Gegen zehn Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben.

AKTUELL!!! Sperrung im Ostkreuz! in Fahrtrichtung Wilhelmshaven auf die #A28 in Richtung Emden/Leer ist derzeit voll gesperrt. Dort liegt die Schaufel eines Radladers auf der Fahrbahn. Bitte umfahrt den Bereich über das Nordkreuz Oldenburg. *sr — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) December 15, 2020

