Suchaktion In Oldenburg: Frau kann ihr Auto nicht finden – Finderlohn ausgelobt

Oldenburg Wo ist bloß mein Auto? Verzweifelt bittet eine Frau aus Braunschweig um Mithilfe. Sie hat vor einigen Tagen ihren Wagen in Oldenburg geparkt und weiß einfach nicht mehr wo. Und dieses Erlebnis hat wohl einen ernsten medizinischen Hintergrund, wie von der Familie zu erfahren war.

Autoschlüssel dabei

Die Frau (Alter Ende 50) war nach Oldenburg gefahren, um hier ihre Mutter zu besuchen. Als sie dort ankam, hatte sie ihre Autoschlüssel und alle Papiere zwar dabei, aber keine Erinnerung daran, wo sie ihren silberfarbenen VW Golf mit dem Braunschweiger Kennzeichen BS-UK geparkt hatte. Vermutlich im Bereich Bürgerfelde/Nadorst.

Helfen Sie mit

Die Familie hat einen Finderlohn über 100 Euro ausgelobt. Alle Oldenburgerinnen und Oldenburger sind aufgerufen, bei der Suche mitzuhelfen. Hinweise nimmt die Familie an unter Telefon 0151/16711638 oder die Nordwest-Zeitung per Mail an red.oldenburg@nwzmedien.de.

Erster Hinweis

11.52 Uhr: Ein erster Hinweis ist in der Redaktion eingangen. Noch ist nicht bestätigt, dass es sich um das gesuchte Auto handelt. Die Recherche läuft.