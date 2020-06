Polizei Ermittelt In Oldenburg: Autofahrer flüchtet nach Auffahrunfall

Tweelbäke Fahrerflucht nach einem Auffahrunfall: Die Polizei wurde am Montagnachmittag an die Bremer Heerstraße gerufen, wie sie am Dienstag mitteilte. Demnach fuhr der Fahrer eines VW um 16.45 Uhr auf Höhe der Einmündung An der Schmiede (Richtung stadtauswärts) auf den Audi eines 21-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf den VW einer 57-Jährigen geschoben, die vor einer Ampel warten musste.

Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter in Richtung des Kreisels bei Möbel Buss. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen können sich melden unter Telefon 790-41 15.

