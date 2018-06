Tweelbäke Bei einem Unfall in der Georg-Bölts-Straße in Oldenburg sind am Montagmorgen drei Menschen leicht verletzt worden. Zunächst war von zwei Verletzten die Rede

Der 36-jährige Führer eines Lieferwagens wollte nach Polizeiangaben gegen 8 Uhr von einem Firmengelände nach rechts auf die Georg-Bölts-Straße abbiegen. Auf der Fahrbahn kollidierte der Transporter mit dem BMW einer 49-Jährigen. Beide Fahrzeugführer sowie ein 30-jähriger Beifahrer des Lieferwagens wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt; der BMW musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge sperrte die Polizei die Georg-Bölts-Straße kurzfristig komplett ab. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter Telefon 790-4115 bei der Polizei zu melden.