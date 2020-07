Nach Zusammenstoß Auf A 28 In Oldenburg: Gefährliche Raserei an Unfallstelle auf der Autobahn

Wechloy Zu einem Verkehrsunfall mit sehr gefährlichen Situationen im Nachgang kam es Donnerstagabend auf der Autobahn. Wie die Polizei am Freitag berichtete. War eine 23-jährige Westerstederin mit ihrem BMW um 19.30 Uhr auf der A 28 zwischen Neuenkruge und Wechloy in Richtung Oldenburg unterwegs. Dort gibt es wegen einer Baustelle zurzeit nur zwei verengte Fahrstreifen und es gilt Tempo 80. Kurz vor Ende der Baustelle fuhr die Frau auf dem Überholfahrstreifen. Ein davor fahrender und zum Überholen ausscherender 37-jähriger Bad Zwischenahner erkannte den von hinten herannahenden BMW nach Polizeiangabe zu spät und versuchte noch, mit seinem Renault nach rechts auszuweichen. Es kam dennoch zum Zusammenstoß.

Der Renault kam daraufhin auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Die Westerstederin prallte mit ihrem BMW nach links in die provisorische Betonwand und schleuderte anschließend nach rechts in den Transporter eines 51-jährigen Hamburgers. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gedreht, in die Schutzplanken gedrückt und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen. Alle drei Fahrer wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschade in Höhe von rund 17 000 Euro.

Für Ärger bei der Polizei sorgten im Nachgang zahlreiche Auto- und Lastwagenfahrer. Durch den Unfall war auf dem ohnehin schon engen Stück nur noch ein Spur frei. Während der Unfallaufnahme und der Versorgung der Verletzten nahmen die Beamten mehrere Fahrzeuge wahr, die nicht langsamer wurden und „an der Unfallstelle vorbeirasten. Hierdurch kam es zu vermeidbaren, gefährlichen Situationen für die Rettungskräfte und die Polizei.“