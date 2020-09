Polizei Sucht Täter In Oldenburg: Ladendieb schlägt auf Detektiv ein und flieht

Wechloy Ein Ladendieb wurde am Dienstag zwar erwischt, konnte aber dennoch fliehen: Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte spielte sich der Fall um 10.40 Uhr in einem Elektronik-Markt am Posthalterweg ab. Ein der Beschreibung nach etwa 25 Jahre alter Mann steckte eine kabellose Ladestation für eine Smartwatch im Wert von 14,99 Euro in seine Jacke und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Der 51 Jahre alte Ladendetektiv hatte die Tat allerdings beobachtet und versuchte den Täter am Ausgang zu stellen. Dieser riss sich jedoch los und schlug im folgenden Gerangel mehrfach auf den Detektiv ein. Dieser erlitt durch mehrere Schürfwunden und eine Verletzung am Finger Schließlich gelang dem Täter mit dem Diebesgut die Flucht. Eine Fahndung mit mehreren Polizeikräften, unter anderem mit Diensthundeführern und einem Polizeihubschrauber, blieb erfolglos.

Beschrieben wird der Täter als etwa 190 cm groß mit europäischen Erscheinungsbild und athletischer Statur. Er war zur Tatzeit mit einer dunklen Hose, einer dunklen Jacke, einem hellen, eventuell olivfarbenen T-Shirt, dunklen Schuhen und einem schwarzen Cap der Marke „Smith & Miller by Santa Cruz“ bekleidet. Zudem hatte er eine schwarze verspiegelte Sonnenbrille an seinem T-Shirtkragen angesteckt. Nach Zeugenaussagen soll der Täter im Bereich des linken Oberkörper- und Schulterbereiches mehrere Sterne tätowiert haben. Zeugen können sich melden unter Telefon 790 41 15.