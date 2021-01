Schwere Sturmböen: Orkantief über der Nordsee bringt milde Temperaturen

Hannover Ein Orkantief über der Nordsee sorgt in Niedersachsen und Bremen in den kommenden Tagen für milde Temperaturen. Der Donnerstag startet bedeckt mit immer wieder einsetzendem Regen und sogar einzelnen Gewittern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. An der Nordseeküste kann es schwere Sturmböen geben. Ab dem Mittag lockert es dann immer weiter auf. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen neun und elf Grad. In der Nacht zieht es sich dann überall wieder zu und es kühlt sich auf bis zu vier Grad ab.

Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Es bleibt aber meist trocken. Tagsüber erreichen die Temperaturen um die acht Grad. Nachts liegen die Höchstwerte um den Gefrierpunkt. In den höheren Lagen kann es in der Nacht dann auch schneien.

Der Samstag startet wieder stark bewölkt. Im Südwesten Niedersachsens wird es regnerisch. Mit Höchstwerten zwischen vier und sechs Grad wird es etwas kälter.

