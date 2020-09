Football In Oldenburg: So lief die Rückkehr der Ritter

Bremerhaven Nach einer durch die Corona-Pandemie auf fast genau ein Jahr verlängerten Pause haben die Oldenburg Knights ihr erstes American-Football-Spiel unter Wettkampfbedingungen in vollen Zügen genossen. Zum Auftakt des Nordwest-Pokals, bei dem die Ritter bis Ende Oktober jeweils in Hin- und Rückspiel auf Oberligist Bremen Firebirds und Regionalliga-Rivale Bremerhaven Seahawks treffen, gewannen sie bei den Seeadlern 17:6.

„Nach der langen Pause war es nicht wirklich überraschend, dass da noch ziemlich viel Sand im Getriebe ist“, meinte Knights-Coach Marcus Meckes: „Aber alle hatten Spaß, endlich wieder spielen zu können. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir zu den wenigen privilegierten Teams in Deutschland gehören, die in diesem Jahr überhaupt spielen dürfen.“

American Football Knights finden Weg aus Zwangspause

Im Angriff funktionierte zunächst wenig. Erst kurz vor der Pause gingen die Ritter durch ein Field-Goal von Jannik Franke 3:0 in Front. „Es dauert immer etwas länger, eine Offense zum Laufen zu bekommen“, erklärte Meckes.

Den Bremerhavenern gelang zwar die zwischenzeitliche 6:3-Führung, doch Til Sander und Hauke Liebe jeweils per Touchdown sowie Franke mit zwei Zusatzpunkten sorgten im letzten Viertel für den Gästesieg.

Da aufgrund der Corona-Beschränkungen derzeit nur 25 Spieler pro Team zugelassen sind, agieren manche Spieler in Offense wie Defense. Dies führte dazu, dass Offensivspieler Christoph Oetken kurz vor Schluss in den Genuss kam, den gegnerischen Quarterback zu „sacken“.

„In den nächsten Wochen müssen wir nun den Sand aus dem Getriebe putzen, um effektiver zu werden“, meinte Meckes, der mit seinem Team am 4. Oktober die Firebirds in Bad Zwischenahn empfängt. Diese treffen am kommenden Sonntag erst einmal noch auf die Seahawks.