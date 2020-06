Oldenburger Soldat In Mali: Schussweste und Waffen sind immer mit dabei

Oldenburg /Kouligoro Seinen Sohn hat Gerrit Hohmann noch nicht gesehen. Als Enno am 25. Mai zur Welt kam, war der Vater schon in Mali. „Meine Frau und ich haben lange überlegt, als mitten in der Schwangerschaft die Anfrage kam“, berichtet der Hauptmann der 1. Panzerdivision. „Zeitlich gepasst hat der Einsatz nicht. Aber ich wurde gebraucht und habe ja gesagt.“

Mit seiner Frau Daniela, die in Oldenburg geblieben ist, hat der 44-Jährige über digitale Kanäle Kontakt. „Eigentlich war geplant, dass ich zur Geburt nach Hause fliege. Aber dann kam Corona; an Reisen war nicht mehr zu denken.“

Viel Leerlauf, an seine Familie im fast 7000 Kilometer entfernten Oldenburg zu denken, hat Hohmann nicht. Wenn er gegen sieben Uhr ins Büro kommt, hat er nicht nur gefrühstückt, sondern schon Sport gemacht. Er studiert Berichte aus dem In- und Ausland über Mali und den Bundeswehreinsatz, hat Besprechungen mit dem Einsatzführungskommando in Potsdam und dem Verteidigungsministerium in Berlin, beantwortet Medienanfragen und begleitet Reporterbesuche; oft bis in den Abend geht die Arbeit. Die mehr als 40 Grad Celsius im Schatten und bis zu 80 Prozent Luftfeuchtigkeit machen zusätzlich zu schaffen.

Voll des Lobes ist der gebürtige Frankfurter über die Küche. „Der Koch aus Frankreich macht seine Sache super. Essen ist gerade im Ausland für die Stimmung wichtig.“ Auch das gute Miteinander der Soldaten aus 29 Nationen sei „eine wunderbare Erfahrung“.

Als Presseoffizier kann Hohmann – anders als der Großteil der Soldaten – immer mal wieder das Lager verlassen. Bei Fahrten über Land ist er überwältigt von der Freundlichkeit der Menschen. „Sie wollen in Frieden leben, ihre Felder bewirtschaften und sehen uns als Helfer an.“ Beeindruckend sei, wie fröhlich die Menschen trotz großer Armut lebten. „Sie sind glücklich mit dem, was sie haben. Das ist für uns kaum vorstellbar.“ Die positiven Reaktionen bestätigten ihn: „Es ist richtig, hier zu sein“, fasst Hohmann seine Eindrücke zusammen.

Trotzdem. Die Sicherheitslage ist angespannt. Die Spuren eines Anschlagsversuchs vergangenes Jahr seien noch zu sehen, berichtet Hohmann. Terroristen hatten versucht, bei dem Selbstmordanschlag Pick-Ups mit Sprengstoff in die Kaserne zu lenken.

Sicherheitskräfte konnten nach einem Bericht des Informationsportals „Augengeradeaus“ damals die Fahrzeuge stoppen; einer der Fahrer löste den Sprengsatz aus, die Bombe im anderen Wagen explodierte ohne größere Schäden. Die Angreifer wurden bei den Explosionen getötet, drei malische Soldaten verletzt.

Schusssichere Weste und Waffe gehören fest zur Ausrüstung, wenn Hohmann das Lager verlässt. „Die Stimmung in der Bevölkerung ist zwar gerade uns Deutschen gegenüber sehr positiv. Aber du schaust in die Leute nicht rein.“

Der Bundestag hat vor wenigen Tagen die Ausbildung malischer Streitkräfte ausgeweitet. „Die Sicherheitslage wird nicht besser, wenn man das Camp weiter nach Norden verlegt“, sagt Hohmann. Dort sei aber die „Kernproblemregion“ – dies sei für das malische Militär und die Ausbildung in dem im Süden gelegenen Koulikoro eine „große logistische Herausforderung“.

Im August übergibt Hohmann seine Aufgabe einer Nachfolgerin und kehrt nach Oldenburg zurück. Klappt alles wie geplant, nimmt er seinen Sohn mit drei Monaten zum ersten Mal in den Arm.

