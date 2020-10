Newsletter für den Nordwesten: Das Corona-Update - alle wichtigen Infos täglich per Mail

Oldenburg Die Zahl der Infizierten ist zuletzt stetig gestiegen, erreichte beinahe täglich neue Höchstmarken. Bund- und Länder haben sich deshalb auf neue Regeln verständigt, die das Leben über Wochen erneut stark verändern werden.

Der Informationsbedarf ist in dieser Zeit besonders groß, das merken wir täglich an Zugriffszahlen im Onlinebereich und Fragen von Menschen, die uns per Telefon oder E-Mail erreichen. Wir wollen Sie auf dem Laufenden halten und mit allen relevanten Informationen in dieser Zeit versorgen.

Daher starten wir ab jetzt mit unserem Corona-Update, einem kostenlosen Newsletter, der Sie von Montag bis Freitag ab 18 Uhr über die wichtigsten Entwicklungen im gesamten Nordwesten informiert – von Emden bis nach Ganderkesee, von Wangerooge bis Vechta.

Wie hat sich die Infiziertenzahl in meinem Landkreis bzw. meiner Stadt entwickelt? Welche Regeln gelten vor Ort? Wie will die Landesregierung in Hannover weiter vorgehen? Welche Tipps geben Experten aus der Region? Überall das halten wir Sie ab jetzt von Montag bis Freitag auf dem Laufenden.

Einfach per E-Mail registrieren und Sie erhalten täglich unseren kostenlosen Newsletter bequem in Ihr E-Mail-Postfach. Zur Anmeldung geht es hier entlang.