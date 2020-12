Wardenburgerin gewinnt TV-Show: Ihr Harry-Potter-Menü ist das „perfekte Dinner“

Wardenburg Jubel in Wardenburg: Christin Marks ist die beste Köchin beim „Perfekten Dinner“ aus Oldenburg. Die Wardenburgerin hatte ihre Mitkandidaten gleich am Montag mit ihrem fantastischen Menü überzeugt. Dreimal neun und einmal sogar zehn Punkte gab es für die sympathische 37-Jährige – offensichtlich also ist die 37 ihre Glückszahl.

Ein magisches Menü mit Elementen und Deko aus „Harry Potter“ hatte Christin Marks am Montag gezaubert und dafür unschlagbare 37 Punkte bekommen.

Die Oldenburger lässt sie damit ein ganzes Stück hinter sich. 33 Punkte gab es für das Vegetarische Menü von Regionalleiter Jens Rother, 32 für die orientalischen Künste der NWZ-Mediaberaterin Senay Arik und 31 Punkte für das Risotto-Menü des Goldschmieds Bernd Alexander Mansholt. Das Schlusslicht bildete Flugbegleiter Henning Murer mit seiner mediterranen Variation, für die es nur 26 Punkte von seinen Mitstreitern gab.

