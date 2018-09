Falsches Signal

So langsam verfestigt sich der Eindruck, dass Horst Milde nicht Graf Anton Günther, sondern sich selbst ein Denkmal setzen möchte – so wie Klaus Enke mit dem Glockenspiel am Rathaus oder Hans-Günther Zemke mit dem Wildschwein auf dem Everster Marktplatz. Allerdings mit dem Unterschied, dass es gegen das Aufstellen des historisierenden geschichtlich rückwärtsgewandten Reiterstandbildes einen demokratischen Ratsbeschluss gibt. Diesem Feudalherren ein zudem künstlerisch fragwürdiges Denkmal zu setzen (und wofür eigentlich?), passt nicht in die Zeit. Der Graf war nicht der nette Onkel aus dem Schloss, sondern ein Herrscher, der sich auf Kosten seiner Untertanen ein feines Leben gemacht hat. Dass sich ausgerechnet ein Sozialdemokrat für ihn einsetzt, ist ein schlechter Witz.

Thomas Husmann https://www.nwzonline.de/autor/thomas-husmann Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2104 Lesen Sie mehr von mir

Den Autor erreichen Sie unter