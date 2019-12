Haarenesch Ruben Meincke hat eine Kehrtwende vollzogen. Der gelernte Automobilkaufmann mit BWL-Abschluss wird den ersten reinen Unverpackt-Bioladen in Oldenburg eröffnen. Wo zuletzt die Baguetterie „La France“ war (weiterhin Hundsmühler Straße) – an der Auguststraße/Ecke Blumenstraße – startet der 23-jährige Oldenburger im Februar/März das plastikfreie „Rubio“, einschließlich kleinem Café.

Meincke, der sein Abi am Neuen Gymnasium gemacht hat und bei Swapfiets arbeitet, sagt: „Ich wollte mich immer schon selbstständig machen, und das passt am besten zu mir: Plastik vermeide ich schon lange, und ich lebe vegetarisch. Zudem wollte ich etwas machen, wovon nicht nur ich was habe, sondern auch die Umwelt. Ich habe mir dann Konzepte wie das vom Unverpackt-Laden ,Zero Hero’ in Nürnberg angeschaut. Das fand ich toll und war erstaunt, dass es das hier noch nicht gab. Da habe ich mir gedacht: ,Denn man to! Das ist das, was wir in Oldenburg brauchen.“ Im „Rubio“, dessen Gründung auch mit einer Crowdfunding-Kampagne begleitet wird, soll es kein Fleisch geben, aber sonst alles: Regionales und saisonales Obst und Gemüse, Haushaltsartikel, Hygieneartikel, Duschgel, Haarshampoo, Reinigungsmittel, alles plastikfrei verpackt. Auch seine Spender zum Abzapfen sind nicht aus Plastik, sondern aus lebensmittelechtem Holz und Glas. Die Menge ist immer frei bestimmbar, egal ob es sich um Nüsse oder Milch handelt. Meincke sagt: „Ich zieh’ das konsequent durch. Aber jeder Kunde macht das natürlich so, wie er es meint oder kann. Hier muss auch nicht jeder mit dem Rad herkommen.“