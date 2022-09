Am Freitag geht es los: Letzte Vorbereitungen für Oldenburger Kramermarkt laufen – so sieht das Marktgelände aus

Das Riesenrad ist bereits weithin sichtbar. Der Platz an den Weser-Ems-Hallen ist voll mit Buden, Autos und Schaustellerwagen. Es fehlt nur noch der letzte Feinschliff, dann können die Besucher endlich kommen. Am Freitag startet der 415. Kramermarkt. Nachdem die Traditionsveranstaltung in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde, soll nun wieder alles werden wie zu besten Zeiten – mit Fahrgeschäften, Leckereien und dem ein oder anderen Bierchen. Los geht es Freitag um 14 Uhr. Das große Volksfest findet bis einschließlich 9. Oktober statt.

