Das bringt der NWZ-Tag: Viele Öffnungen in der Region - Und: Wirbel um den digitalen Impfnachweis

Im Nordwesten Moin liebe Leserinnen und Leser,

mit diesen Themen beschäftigen sich unsere Redaktionen heute:

Die Nachricht kam gestern dann doch sehr plötzlich: Ab heute soll ein digitaler Impfpass zur Verfügung stehen. Beim Umtragen sollen Apotheker und Hausärzte helfen. Nur: Auch die haben davon in den meisten Fällen erst aus den Medien erfahren. Jetzt erwarten sie teils sehr unvorbereitet heute einen großen Ansturm. Wir verfolgen, wie das Prozedere in der Region so anläuft.

Parallel dazu gibt es von uns den Service: Was müssen Geimpfte jetzt machen, wenn sie den digitalen Impfnachweis haben wollen? Wie funktioniert das genau? Wir beantworten alle wichtigen Fragen.

Erleichterung oder Risiko? Etliche Einrichtungen in der Region öffnen dieser Tage wieder. Die niedrigen Inzidenzen machen es möglich. In Varel öffnet zum Beispiel das Quellbad wieder, auch Schwimmkurse sollen schnell möglich sein. Entspannung gibt es im Saunahuus Ganderkesee, auch hier wird geöffnet.

Trotz Corona wollte sich Florian Koopmann den Traum vom Motorradführerschein erfüllen. Der Oldenburger hat die Prüfung auch geschafft, wurde aber von der Bürokratie gestoppt – wegen eines fehlenden Erste-Hilfe-Kurses. Die gibt es derzeit aber nur online, was wiederum die Verwaltung nicht anerkennt. Offenbar kein Einzelfall, die Kollegen berichten, dass viele junge Leute gerade vor ähnlichen Problemen rund um die Führerscheinvergabe stehen. Wir recherchieren, welche Möglichkeiten bleiben.

Apropos Verkehr, gleich zwei Kreisverkehre beschäftigen unsere Redakteure heute: In Wehnen entsteht vor der Karl-Jaspers-Klinik ein neuer Kreisel. Schon fertig ist dagegen die neue Verkehrsführung in Huntlosen. Nur leider ist diese für Radfahrer kaum nachvollziehbar, etliche Schilder sorgen für so viel Verwirrung, dass am Ende doch jeder einfach so fährt, wie es am einfachsten ist. Nur entspricht das nicht den vorgesehenen Regeln.

In Emden hat es am Abend innerhalb kürzester Zeit zum zweiten Mal am Kraftwerk gebrannt. Die Kollegen vor Ort recherchieren, wie es dazu kommen konnte.

Und damit einen schönen Tag Ihnen. Bleiben Sie gesund!